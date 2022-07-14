Кемерово, 14 июля 2022, 12:03 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 14 июля, на лечении находятся 556 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.
Отметим, что по данным на 13 июля на лечении из-за коронавируса находились 542 пациента с коронавирусом.
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За прошедшие сутки было выявлено 40 новых носителей коронавируса. За это же время 25 человек выписаны с выздоровлением.
Всего в регионе зарегистрировано 166 749 случаев заражения коронавирусом, 163 710 человек выздоровели, 2483 пациента скончались.