Кемерово, 14 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 14 июля, на лечении находятся 556 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отметим, что по данным на 13 июля на лечении из-за коронавируса находились 542 пациента с коронавирусом.

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За прошедшие сутки было выявлено 40 новых носителей коронавируса. За это же время 25 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 749 случаев заражения коронавирусом, 163 710 человек выздоровели, 2483 пациента скончались.