Омск, 14 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Омске на стене пятиэтажного дома появился портрет ещё одного героя спецоперации — бойца Росгвардии Тараса Петуха. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в правительстве Омской области.

Оmskportal.ru Портрет героя спецоперации Тараса Петуха в Омске

Мурал в честь героя спецоперации появился на фасаде дома по проспекту Маркса, 85.

Тарас Петух — сотрудник областного управления Росгвардии. Он погиб, защищая мирных жителей Донбасса. Награждён орденом Мужества посмертно.

Площадь художественного полотна, выполненного омским художником Эдвином Франком и его ассистентом Юлией Сулим, составила около 180 метров.

«Потрет очень похож. Это — память о Тарасе. Он был удивительный человек, добрый, открытый. Жил детьми и семьёй. Дети будут гордиться своим отцом», — сказала вдова героя Яна Петух.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Омске на фасаде дома № 4 по улице Лермонтова появился мурал в честь героя спецоперации, бойца Росгвардии Артёма Салугина.