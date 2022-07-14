Ярославль, , 12:14 — REGNUM Работы по благоустройству в Юбилейном парке в Ярославле не прошли техническую приёмку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Инспекция проверяет благоустройство в Юбилейном парке в Ярославле city-yaroslavl.ru

Инспекцию возглавил исполняющий обязанности главы города Илья Мотовилов. При проверке комиссия выявила несколько недостатков — на детской площадке со спортивным комплексом специалистов смутило качество укладки резинового покрытия. По мнению проверяющих, оно уложено неровно, также выровнять необходимо и опоры освещения. Были претензии и к велодорожке — власти указали на необходимость подсыпать грунт и засеять газон.

«Комплексное благоустройство было проведено по программе «Приоритетные проекты» губернаторского проекта «Решаем вместе!». Эти работы стали продолжением ранее проведённого ремонта одного их любимых мест отдыха горожан. Представители подрядной организации заверили, что в кратчайшие сроки исправят недочёты, уже в пятницу мы вновь посетим парк с повторной проверкой», — рассказал Илья Мотовилов.

Напомним, работы должны были быть завершены ещё в 2021 году, однако подрядчик сорвал сроки невыходом на объект, в связи с чем завершение работ перенесли на 2022 год. По причине серьёзной задержки в отношении подрядной организации будут применены штрафные санкции.

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