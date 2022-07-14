Ярославль, 14 июля 2022, 12:14 — REGNUM Работы по благоустройству в Юбилейном парке в Ярославле не прошли техническую приёмку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Инспекцию возглавил исполняющий обязанности главы города Илья Мотовилов. При проверке комиссия выявила несколько недостатков — на детской площадке со спортивным комплексом специалистов смутило качество укладки резинового покрытия. По мнению проверяющих, оно уложено неровно, также выровнять необходимо и опоры освещения. Были претензии и к велодорожке — власти указали на необходимость подсыпать грунт и засеять газон.
Напомним, работы должны были быть завершены ещё в 2021 году, однако подрядчик сорвал сроки невыходом на объект, в связи с чем завершение работ перенесли на 2022 год. По причине серьёзной задержки в отношении подрядной организации будут применены штрафные санкции.
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