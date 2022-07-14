Москва, , 12:09 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», оформить и отследить отправку товара почтовым отправлением за рубеж отныне можно будет на цифровой платформе «Мой экспорт». Сделать это поможет новый сервис «Логистика. Оформление и отправка почтового отправления», созданный в сотрудничестве с Почтой России.

На цифровой платформе «Мой экспорт» Цитата с сайта myexport. exportcenter.ru

Из своего личного кабинета экспортеры смогут оформить почтовое отправление и отследить его путь до конечного потребителя. Цифровая платформа «Мой экспорт» ускоряет процесс получения услуги, оформления заявки на партию и отправку посылки.

Есть и другие преимущества: пользователи, которые часто оформляют международные почтовые отправления, могут воспользоваться функцией «автоматического акцептования» для автоматического заполнения полей заявки. В личном кабинете пользователь может в режиме реального времени следить за статусом почтового отправления.

На платформе «Мой экспорт» пользователям доступно более 140 услуг для развития экспортного потенциала: от сертификации продукции до управления зарубежными заказами с маркетплейсов.

Для того, чтобы осуществить международную почтовую отправку необходимо авторизоваться на цифровой платформе «Мой экспорт». Затем выбрать сервис «Логистика. Оформление и отправка почтового отправления» в разделе «Бизнес», «Сопровождение экспортных поставок». После этого — заполнить заявку на международное почтовое отправление и таможенную декларацию.

Следующий шаг — получить предварительный расчет стоимости. Затем сдать отправление в отделение Почты России или оформить забор курьером. И в завершении — отследить статус доставки в Едином личном кабинете на платформе «Мой экспорт».

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе, производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать).

Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий.

Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.

Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России (адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom. gov.ru). Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также задать вопросы предприниматели могут на сайте и в телеграм-канале «Объясняем. рф».

Ключевая цель национального проекта — к 2030 году благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.