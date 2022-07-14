Кабул, , 11:59 — REGNUM Министерство по чрезвычайным ситуациям правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что в Кабул прибыло 16 тонн гуманитарной помощи из Российской Федерации. Об этом пишет газета «8 Собх».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Министерство опубликовало твит, что в международный аэропорт столицы Афганистана прибыла гуманитарная помощь из России. Это 16 тонн непродовольственных товаров, которые будут розданы пострадавшим от стихийных бедствий в стране.

«Мы будем распространять эту помощь прозрачно среди тех, кто пострадал от стихии по всему Афганистану», — заявил Гулям Гут Насери, глава этого министерства.

Заместитель посла РФ в Кабуле Антон Лавров также сообщил, что в состав этой партии входят 30 палаток, 1000 одеял и лекарства.

Следует отметить, что из-за недавних стихийных бедствий в Афганистане пострадало большое количество людей.