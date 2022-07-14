Киев, 14 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Украинские бюджетные организации начали урезать выплаты, сообщает 14 июля RT.

ru.torange.biz Украинские гривны

СМИ приводит данные ректора Киевского национального университета, по которым вузы могут заплатить лишь 29% июльской стипендии. Кроме того, сообщается, что снижают зарплаты в УЖД и медицинских учреждениях, а в госструктурах работников начали лишать надбавок.

В материале указано, что бюджетные организации полнятся слухами о предстоящих невыплатах и трудной экономической ситуации.