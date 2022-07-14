Владивосток, , 11:58 — REGNUM В связи с прогнозируемой непогодой все службы жизнеобеспечения Владивостока приведены в состояние повышенной готовности. Режим будет действовать с вечера 14 июля до 9:00 17 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Ночной Владивосток после ливня Vlc.ru

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15-16 июля ожидается резкое ухудшении погоды.

К южному побережью Приморья приближается япономорский циклон, его влияние на погоду региона возрастет. Местами ожидается сильный дождь и ветер. В связи с угрозой образования сильного наката и подъема уровня моря возможно подтопление пляжей, выхода воды из рек.

Как сообщало ИА REGNUM, стихия оставила посёлок Большая Картель Комсомольского района Хабаровского края без электроснабжения — последствия непогоды устраняют специалисты.