Лондон, , 12:25 — REGNUM Британский певец Гарри Стайлс выпустил видео на песню Late Night Talking. Об этом сообщил портал People.

Гарри Стайлс Цитата из клипа Late Night Talking

По сюжету ролика, музыкант устраивает путешествие по Лондону (Великобритания), находясь в собственной кровати. Режиссёрами работы выступили Брэдли Белл и Пабло Джонс-Солер, ранее работавшие над документальным фильмом для певицы Charli XCX.

Напомним, 20 мая 2022 года Гарри Стайлс выпустил свой новый альбом Harry’s House. Пластинка включила в себя 13 песен и стала третьим полноформатным релизом артиста.

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