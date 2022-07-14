Лондон, 14 июля 2022, 12:25 — REGNUM Британский певец Гарри Стайлс выпустил видео на песню Late Night Talking. Об этом сообщил портал People.
По сюжету ролика, музыкант устраивает путешествие по Лондону (Великобритания), находясь в собственной кровати. Режиссёрами работы выступили Брэдли Белл и Пабло Джонс-Солер, ранее работавшие над документальным фильмом для певицы Charli XCX.
Напомним, 20 мая 2022 года Гарри Стайлс выпустил свой новый альбом Harry’s House. Пластинка включила в себя 13 песен и стала третьим полноформатным релизом артиста.
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