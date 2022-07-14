Цхалтубо, Грузия, 14 июля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Ссора между отцом и сыном в деревне Зеда Месхети муниципалитета Цхалтубо закончилась стрельбой, сообщает 14 июля грузинский телеканал «Рустави 2».

Ружьё

У 65-летнего мужчины возник конфликт со своим сыном, в результате чего отец чего выстрелил в сына из охотничьего ружья, но случайно попал при этом в дочь.

Молодая женщины получила огнестрельное ранение горла, её доставили в клинику.

По словам соседей полиция прибыла на место происшествия и арестовала стрелявшего мужчину.