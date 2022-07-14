Брянск, 14 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки выписано с выздоровлением 25 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в региональном оперативном штабе. Госпитализированы с подтверждённым диагнозом четыре человека.

Https://www.volgograd.ru/ Экспресс-тест на COVID-19

С начала пандемии в Брянской области зарегистрировано 162 593 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 158 317 жителей, скончались от осложнений при инфекции 4 043 пациента.

Лаборатории региона провели 1 980 922 исследования на коронавирус.