Москва, 14 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В период с 24 июня по 11 июля прошла научно-образовательная экспедиция «Арктический плавучий университет — 2022: меняющаяся Арктика». Экспедиция проходила на исследовательском судне «Профессор Молчанов» с 24 июня по 11 июля в Арктике. Целью экспедиции является привлечение молодёжи в научную деятельность, а также подготовка кадров к актуальным специальностям для данного региона. Исследования проводились в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годов, сообщает пресс-служба Северного (Арктический) федерального университета имени М. В. Ломоносова.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

В рамках «Арктического плавучего университета» для участников проводились различные мастер-классы, лекции и проводили практические занятия на борту. Обучающая программа состояла из восьми пунктов, среди которых был экологический туризм в Арктике, антропология Арктики и история изучения и освоения Арктики.

Экспедиция прошла по маршруту Архангельск — океанографический разрез «мыс Желания — о. Сальм» — Русская гавань — Ледяная гавань — бухта Мурманца — мыс Желания — Большие Оранские острова — залив Иванова — п. Варнек (о. Вайгач) — океанографический разрез «Печорское море» — Архангельск.

Участники экспедиции провели испытания разработанного робота по сбору мусора на побережье. В этом году в научно-образовательной экспедиции приняли участие 55 человек.

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Напомним, сотрудники национального парка «Русская Арктика» в ходе экспедиции «Арктический плавучий университет» вывезли с Больших Оранских островов на севере Новой Земли остатки старинного шитого поморского судна.

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На острове Северный архипелага Новая Земля учёные «Арктического плавучего университета-2022» обнаружили новую колонию птиц. На мысе Константин поселились кайры и моевки.

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«Проекту «Арктический плавучий университет: меняющаяся Арктика» исполнилось 10 лет. За это время в его рейсах приняли участие 675 человек из 53 университетов и научных институтов со всего мира. Все задачи, поставленные перед экспедицией в этом году, достигнуты. Нам удалось провести научные работы в удаленных районах архипелага Новая Земля и получить очень ценные данные по биоразнообразию, экологии, климату, историко-культурному наследию региона», — рассказал «Ведомостям» директор Института стратегического развития Арктики Северного (Арктического) федерального университета, руководитель проекта Александр Сабуров.

Второй рейс «Земля Франца-Иосифа» пройдет в июле-августе 2022 года. Экспедиция начнёт свой путь от поселка Диксон (полуостров Таймыр) на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» по маршруту поселок Диксон — острова Известий ЦИК — мыс Желания (Новая Земля) — остров Визе — Земля Франца-Иосифа — Архангельск.

«Арктический плавучий университет» как проект начал работу в 2012 году. Экспедиция проводится Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М. В. Ломоносова (САФУ) совместно с Северным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Минвостокразвития РФ, Русского географического общества, национального парка «Русская Арктика».

Как сообщало ИА REGNUM, российские учёные совместно с сотрудниками нефтяных компаний завершили многолетние исследования надсеноманского комплекса южного Гыдана в Ямало-Ненецком автономном округе, что полностью меняет представление геокриологов о том, как формировался арктический полуостров.

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