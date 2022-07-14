История вопроса

После ввода новых антироссийских санкций в феврале - марте 2022 года на фоне защиты ЛНР и ДНР принято решение о дополнительной поддержке граждан и экономики. Предусмотрена очередная волна амнистии капиталов, кредитные каникулы для граждан, налоговые каникулы, расширение программы льготного кредитования для бизнеса. Особые меры поддержки касаются здравоохранения, IT, транспорта и логистики, строительства и других сфер.