Якутск, 14 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Два вахтовика, работавших в Олёкминском районе Якутии, «заработали» 5,3 млн рублей на реализации золота, украденного с предприятия республики. Их обвиняют в присвоении денег, уголовное дело передано в суд, сообщило МВДМедиа.

Золото

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Золото присваивали себе двое мужчин — жители Красноярского края и Хакасии. Они складывали в сапоги и рукавицы драгметалл, который падал на пол во время плавления. Затем они выносили золото за территорию предприятия в противогазных сумках и сбывали его через скупщиков. Сообщники делили деньги между собой.

Вахтовики признали свою вину. Их доставили в Якутию из мест проживания, здесь они будут находиться под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье в нелегальном хранении золота и сделках с ним подозревают двоих мужчин. Их задержали, возбуждено уголовное дело.