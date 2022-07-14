Херсон, Украина, , 11:54 — REGNUM С получением российской государственной аккредитации поздравил общеобразовательную школу №48 Херсона министр просвещения РФ Сергей Кравцов, также вручивший выпускникам этого образовательного учреждения медали и аттестаты. Об этом 14 июля сообщает РИА Новости.

Школа Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«В херсонской общеобразовательной школе №48 прошла успешная аккредитация. Я хочу поздравить и директора, и весь коллектив. И теперь есть возможность у ребят получить аттестаты, я вижу много очень медалистов. Действительно большая, очень большая заслуга учителей», — сказал он в ходе церемонии награждения.

При этом Кравцов также поздравил выпускников указанной школы отметив, что для них теперь открыты все двери и фактически они могут выбрать для поступления любой вуз.

Также глава Минпросвещения добавил, что возглавляемое им ведомство сделает всё, чтобы выпускники были всем обеспечены, а также окажет им максимально возможную поддержку.

Помимо того, он уточнил, что в школах региона должен преподаваться курс истории родного края, так как у Херсонской области очень богатая история, включая историю подвигов, и потому написание программы этого курса будет очень важным событием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что последними обстрелами украинские боевики уничтожили половину Новой Каховки.