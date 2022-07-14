* Талибы — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, , 11:54 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Парван утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обязали студентов в этой провинции носить головные уборы. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Школа в Афганистане 8am. af

По словам собеседников издания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также приказали ученикам не ходить в школу в европейской одежде. Если ученики придут в школу без головных уборов, учителя не пустят их на занятия.

Взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наложили множество ограничений на жизнь граждан.