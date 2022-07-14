Орел, , 11:54 — REGNUM Руководитель орловской строительной организации признан виновным в хищении более 67 млн рублей у участников долевого строительства. Решение 14 июля вынес Советский районный суд Орла, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Строительство Дарья Драй © ИА REGNUM

Обвиняемым по делу проходил единственный участник и директор ООО «Унистрой-Орел», суд признал его виновным в совершении мошенничества. Как установлено судом и следствием, осужденный и сотрудники аффилированной ему организации (дело в отношении них расследуется отдельно) не выполнили свои обязательства по договорам о долевом участии в строительстве жилого дома в Северном районе Орла. Дом должен был быть сдан в августе 2020 года, однако фактически на объекте лишь вырыли котлован и забили сваи.

«В результате незаконных действий 71 дольщику причинен материальный ущерб в общей сумме более 67 млн рублей», — уточнила представитель прокуратуры.

Суд назначил фигуранту дела наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.