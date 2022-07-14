Орел, 14 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Руководитель орловской строительной организации признан виновным в хищении более 67 млн рублей у участников долевого строительства. Решение 14 июля вынес Советский районный суд Орла, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

Обвиняемым по делу проходил единственный участник и директор ООО «Унистрой-Орел», суд признал его виновным в совершении мошенничества. Как установлено судом и следствием, осужденный и сотрудники аффилированной ему организации (дело в отношении них расследуется отдельно) не выполнили свои обязательства по договорам о долевом участии в строительстве жилого дома в Северном районе Орла. Дом должен был быть сдан в августе 2020 года, однако фактически на объекте лишь вырыли котлован и забили сваи.

«В результате незаконных действий 71 дольщику причинен материальный ущерб в общей сумме более 67 млн рублей», — уточнила представитель прокуратуры.

Суд назначил фигуранту дела наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.