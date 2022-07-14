Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM В небе над Санкт-Петербургом около полудня 14 июля прошли первые тренировочные полёты морской авиации в рамках подготовки к проведению Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Сам парад состоится 31 июля.

Самолет морской авиации Ту-142 Минобороны России

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, над центром Петербурга со стороны Финского залива по направлению к суше прошли военно-транспортный самолет Ту-154, а вслед за ними — четырехвинтовой дальний противолодочный самолет Ту-142 в сопровождении двух истребителей морской авиации.

Напомним, 14 июля в Петербурге проходит первая репетиция парада, также тренировки пройдут 19 и 21 июля.

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