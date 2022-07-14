Кемерово, 14 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области вынесен приговор 50-летней бывшей заместителю главы одного из муниципальных округов. Она проходила по делу о получении взятки, сообщили в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Установлено, что в июне–июле 2020 года чиновница предложила знакомому директору фирмы участвовать в аукционе на монтаж локальной вычислительной сети в здании администрации. Она сообщила, что ему нужно будет передать ей два портативных планшетных компьютера и подготовить техническую документацию так, чтобы другим фирмам было невыгодно участвовать в аукционе. Они договорились, что при монтаже сети он может использовать более дешевые материалы. В итоге мужчина смог снизить стоимость контракта с 1,7 млн рублей до 1 млн 90 тысяч рублей и муниципальный контракт был заключен именно с его организацией. После этого мужчина передал обвиняемой два планшета общей стоимостью более 91 тыс. рублей.

В квартире и по месту работы чиновницы уже проведены обыски, изъята необходимая документация. Женщина со следствием сотрудничала, вину признала. Суд приговорил её к штрафу в размере 700 тысяч рублей и лишению права занимать должности в государственных органах на срок 3 года.

В отношении директора фирмы также возбуждено уголовное дело.