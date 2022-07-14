Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ближайшие три часа ожидается ухудшение погодных условия в виде грозы и дождя, предупреждает 14 июля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Дождь

«В ближайшие один-три часа местами ожидаются грозы», — говорится в сообщении.

В свою очередь главный синоптик Северной столицы Александр Колесов уточнил, что непогода подходит с запада. Кратковременные дожди и грозы дойдут до центра города в ближайшее время.

«Атмосферный фронт проходит через Санкт-Петербург вечером, поэтому в течение дня они будут наблюдаться на всей территории. Но это обычные летние дожди и грозы», — успокоил синоптик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый североатлантический циклон «Барбара» принесёт в Санкт-Петербург облачную погоду, небольшое похолодание и дожди.