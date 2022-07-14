Джакарта, 14 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Министр финансов Индонезии Сри Мульяни заявила, что стране повезло, потому что цены на основные экспортные товары выросли во всем мире, что привело к резкому увеличению доходов, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Но наш бюджет несет бремя огромных субсидий на топливо», — заявила министр финансов на Бали.

Инфляция во многих странах резко возросла и поставила их на грань рецессии. На фоне усилий по восстановлению экономики в результате пандемии COVID-19 мир в настоящее время сталкивается с геополитическими проблемами, а также с резким ростом инфляции в нескольких странах.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Южной Кореи Чху Гён Хо и управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён примут участие в совещании финансовых руководителей и глав центральных банков стран «Большой двадцатки».

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