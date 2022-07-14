Петропавловск-Камчатский, 14 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. По инициативе губернатора Камчатки Владимира Солодов лучшим школьникам края ежемесячно будет выплачиваться стипендия в сумме 10 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Читайте также: Отличникам Камчатки показали главную жемчужину края

Специальная комиссия отберёт 10 лучших учеников 7-11 классов, которые будут получать стипендии ежемесячно с сентября по май.

«Для участия школьника в конкурсном отборе руководитель общеобразовательной организации должен представить ходатайство на кандидата для присуждения стипендии. Оценка пакета документов комиссией будет осуществляться путем выставления баллов каждому кандидату на основании критериев. В список получателей стипендии включаются ребята, занявшие в рейтинге места с первого по десятое», — рассказали специалисты министерства образования Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускники Камчатки, окончившие школу с золотыми медалями, 30 июня побывали в Долине гейзеров.