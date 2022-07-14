Владивосток, , 11:47 — REGNUM В связи с недостаточными темпами реализации нацпроектов «Демография» и «Жилье и городская среда» и региональных программ, с целью недопущения нарушения прав граждан на благоприятные условия проживания и. о. прокурора Приморья Роман Пантелеев объявил предостережение о недопустимости нарушений закона министру строительства края Виталию Блоцкому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Аварийное жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Установлено, что в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае на 2019–2023 годы» предусмотрено переселение свыше 5 тыс. человек из более чем 2 тыс. аварийных домов в четыре этапа. В настоящее время фактическое исполнение программных мероприятий, запланированных на 2022 год не превышает 20%.

В связи с недостаточными темпами реализации программных мероприятий министру строительства Приморского края Виталию Блоцкому объявлено предостережение», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, Уголовное дело о халатности при реализации национальных проектов возбуждено в Омске по материалам проверки городской прокуратуры.