Томск, 14 июля 2022, 11:48 — REGNUM Бывшему губернатору Томской области Сергею Жвачкину в Кремле вручили орден Александра Невского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Указ о награждении президент России Владимир Путин подписал 20 января, в день 65-летия экс-губернатора.
«Орденом Александра Невского он награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу», — отметили в администрации.
Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Жвачкин объявил о своей отставке в мае 2022 года, отметив, что нужно давать дорогу молодым. Добавим также, что 13 июля стало известно о задержании его бывшего заместителя Юрия Гурдина по обвинению в растрате.
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