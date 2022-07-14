Томск, 14 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Бывшему губернатору Томской области Сергею Жвачкину в Кремле вручили орден Александра Невского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Tomsk.gov.ru Сергей Жвачкин

Указ о награждении президент России Владимир Путин подписал 20 января, в день 65-летия экс-губернатора.

«Орденом Александра Невского он награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу», — отметили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Жвачкин объявил о своей отставке в мае 2022 года, отметив, что нужно давать дорогу молодым. Добавим также, что 13 июля стало известно о задержании его бывшего заместителя Юрия Гурдина по обвинению в растрате.

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