* талибами — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 14 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Бамиан подтверждают, что в этой провинции талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали иностранного туриста вместе с его переводчиком и телохранителем. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Furni Tour Под арестом

Собеседник, попросивший не называть его имени, сообщил, что этот инцидент произошёл в Дарайе-Фулади, недалеко от столицы Бамиана, когда талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — охранник туриста, открыла стрельбу в воздух. Согласно источнику, силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли на место, арестовали туриста, переводчика и охранника и передали их мулле Абдулле Сархади, губернатору Бамиана.

По словам источника, иностранный турист и двое его попутчиков находятся под арестом Сархади.

Местные власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане пока не сделали заявлений об аресте иностранного туриста и его спутников.