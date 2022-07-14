Москва, , 11:46 — REGNUM Соединённые Штаты предоставляли киевскому режиму разведданные для обстрелов ВСУ Донбасса с применением американских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 14 июля заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вооружённые формирования Украины повсеместно применили полученные от США реактивные систем залпового огня… HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться», — сказала она.

Также Захарова уточнила, что это подтверждают появившееся в украинских соцсетях и СМИ Запада в большом количестве сообщения на эту тему.

При этом российский дипломат подчеркнула что именно с поставками этих видов тяжелых американских вооружений Киеву произошла заметная активизация артиллерии ВСУ, которая, очевидно, получила приказ применять их против мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике.