Лос-Анджелес, США, , 11:46 — REGNUM Американская телезвезда Хлои Кардашьян и её бывший возлюбленный, баскетболист Тристан Томпсон, снова станут родителями. Об этом 14 июля пишет TMZ.

Хлои Кардашьян Toglenn

По данным издания, для рождения ребёнка Кардашьян прибегла к услугам суррогатной матери. СМИ также отмечает, что малыш появится на свет уже в ближайшие дни — соответственно, телезвезда и спортсмен приняли решение о том, чтобы завести второго общего ребёнка, до их последнего разрыва отношений.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2021 года тренер Морали Николс родила сына от Тристана Томпсона. Она также заявила, что состояла в отношениях с баскетболистом в марте 2021 года, когда он ещё встречался с Хлои Кардашьян.

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