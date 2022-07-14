Москва, , 11:45 — REGNUM Балтийское море не станет внутренним для НАТО после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции. Об этом 14 июля сообщили в МИД России.

Мария Захарова Mid.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Балтийское море может стать внутренним для НАТО.

«Считаться «внутренним» для альянса оно по определению не может. Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку на этот факт никак не влияет, как бы этого ни хотели в Польше или где-то ещё», — сказала Захарова.

Она отметила, что в случае необходимости в связи с вступлением Стокгольма и Хельсинки альянс Москве примет компенсирующие меры.