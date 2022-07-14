Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Санкт-Петербург сохранил третье место по числу новых заражений коронавирусом за сутки. Об этом 14 июля сообщили в федеральном штабе по борьбе с коронавирусом. Москва обошла Северную столицу на 690 случаев, а Московской области город уступил на 26 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 13 случаев больше, чем сутками ранее. В городе уже который день отмечается рост числа новых случаев заболевания.

Жертвами вируса за сутки стали пять человек, что лишь на одного больного больше, чем за предыдущие сутки. Этот показатель пока стабилен.

Однако среди тех, кто выздоровел, иначе. После резкого роста их число сократилось за сутки до 223 человек. Это на 62 пациента меньше по отношению к прошлым суткам.

Отметим, что с начала действия в Петербурге выявили 1 540 231 случай заражения коронавирусом. Скончались от ковида как основной причины 34 223 человека, а выздоровел 1 502 981 больной.