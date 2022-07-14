Ярославль, 14 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев проехал на обновлённом автобусе маршрута №176 в Ярославле. Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.

t. me/evraevmikhail Михаил Евраев в автобусе №176 в Ярославле

«Находиться внутри приятно. Работают кондиционеры, информационные табло. Есть возможность оплатить проезд и банковской картой, и транспортной, и наличными, и в приложении. Но при оплате есть некоторые неудобства, над которыми надо поработать», — резюмировал Евраев.

Также глава региона в очередной раз подчеркнул, что «однозначно нужно менять стенды с расписанием на остановках», поскольку информация на них неверная, а внешний вид «не радует глаз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 176-й стал первым маршрутом по системе «брутто-контрактов». В нём действует бескондукторная система оплаты проезда.