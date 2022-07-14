Краснодар, , 11:45 — REGNUM Валовой региональный продукт Кубани в 2025 году превысит 4 трлн рублей. Об этом заявил журналистам 13 июля министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ожидаем, что за три года валовой региональный продукт увеличится до 4,3 трлн рублей. До конца текущего года объем ВРП вырастет до 3,5 трлн рублей. Амбициозно настроены на эти показатели, так как наблюдаем динамику развития региона — кубанская экономика растет быстрее, чем в среднем по стране. Видим, как работают антикризисные меры, принимаемые в Краснодарском крае: их уже порядка 80на сегодняшний день», — приводит пресс-служба администрации края слова Юртаева.

По прогнозу министра, к 2025 году уровень средней заработной платы в регионе достигнет 58,5 тыс. рублей. По итогам 2022 года этот показатель ожидается на уровне 47,6 тыс. руб. Уровень инфляции в регионе к 2025 году ожидается на уровне 4%.

При этом роста уровня безработицы власти не ожидают — этот показатель на протяжении последних трёх лет составляет около 0,6%.