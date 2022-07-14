Краснодар, 14 июля 2022, 11:45 — REGNUM Валовой региональный продукт Кубани в 2025 году превысит 4 трлн рублей. Об этом заявил журналистам 13 июля министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
По прогнозу министра, к 2025 году уровень средней заработной платы в регионе достигнет 58,5 тыс. рублей. По итогам 2022 года этот показатель ожидается на уровне 47,6 тыс. руб. Уровень инфляции в регионе к 2025 году ожидается на уровне 4%.
При этом роста уровня безработицы власти не ожидают — этот показатель на протяжении последних трёх лет составляет около 0,6%.