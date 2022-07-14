Курчатов, Курская область, 14 июля 2022, 11:45 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Николай Юткин. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
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В Курской области сообщили о гибели ещё одного военного
«В Курчатове простились с Николаем Юткиным, он добровольцем встал на защиту жителей Донбасса. Николаю Ивановичу было 53 года. У него осталось 5 детей», — говорится в официальном сообщении.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.