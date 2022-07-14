Курчатов, Курская область, 14 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Николай Юткин. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Николай Юткин

«В Курчатове простились с Николаем Юткиным, он добровольцем встал на защиту жителей Донбасса. Николаю Ивановичу было 53 года. У него осталось 5 детей», — говорится в официальном сообщении.