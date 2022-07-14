Саранск, , 12:03 — REGNUM Участник нацпроекта «Производительность труда» — компания «Лидер-Компаунд» запустила в Саранске новое производство саморегулирующихся нагревательных кабелей.

Кабель для обогрева трубопроводов и водопроводов Цитата с сайта l-compaund.ru

Подобные кабели используются для: защиты от обледенения зданий, водостоков, защиты от замерзания оборудования в зимний период, разогрева трубопроводов нефти и нефтепродуктов. На новом производстве предприятие намерено выпускать 6,5 тысячи км нагревательных кабелей в год.

Инвестиции в создание импортозамещающего производства превысили 270 млн рублей, из которых 96,5 млн рублей — льготный заем Фонда развития промышленности по флагманской программе «Проекты развития». Саморегулирующийся нагревательный кабель состоит из нагревающей матрицы собственной разработки (две медные жилы и электропроводящий полимер), изоляционного полимера, металлической оплетки (экрана) и внешней оболочки. Все компоненты отечественные, уровень локализации — 100%. Основными потребителями готовой продукции станут строительные ритейлеры, кабельные заводы и нефтегазовые компании.

Компания «Лидер-Компаунд» из Мордовии участвует в национальном проекте «Производительность труда» при поддержке Федерального центра компетенций (ФЦК). «Лидер-Компаунд» — первое в России и СНГ предприятие, производящее изоляционные материалы для силовых кабелей среднего и высокого напряжения.

Такие кабели используют для передачи электрического тока от производителя к потребителям: промышленным предприятиям, в жилые дома, офисы, торговые центры, спортивные сооружения и так далее.

Внедрение бережливых технологий увеличило выработку — один сотрудник стал производить на четверть больше изоляционных материалов. Скорость изготовления выросла на 10%. Если раньше производство занимало 17,5 часов, то сейчас — 15,5 часов без изменений технологического процесса.

Сейчас одна из ключевых задач, которая стоит перед всеми отраслями — улучшить качество отечественных товаров и увеличить объем производства, причем с минимальными затратами. Именно в этом помогает национальный проект «Производительность труда» — делает работу предприятий эффективнее, находит скрытые резервы и увеличивает количество выпускаемых товаров. Нацпроект запущен в 2019 году. За это время его участниками уже стали более 3500 предприятий. Задача нацпроекта — обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.