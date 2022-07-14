Сортавала, Карелия, 14 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Спортсмены школы Олимпийского резерва из Сортавалы не могут безопасно тренироваться в акватории Ладожского озера из-за частных перевозчиков, которые незаконно установили на территории школы пирсы и хаотично движутся по водной глади, сообщил 14 июля глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

vk.com/aparfenchikov Акватория Ладожского озера в Сортавале.

По его словам, возникшая ситуация сложная, для снятия проблемы необходимо решить ряд бюрократических вопросов. Помимо ликвидации незаконных причалов на территории гребной школы, для чего необходимо получить решение суда, следует разграничить акваторию для спортсменов и катеров.

«Мне показали предварительную схему движения судов, которая устраивает обе стороны и согласована с ГИМС и водной полицией. Однако, вопрос регулирования водного движения в заливе относится к федеральному ведению, в связи с чем городская администрация готовит обращение в администрацию Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей для согласования и утверждения предложенной схемы движения судов в заливе», — пояснил Парфенчиков.

Вместе с тем глава Карелии указал, что для развития Сортавалы необходимо увеличить количество причалов. Поэтому места для них должны определить городские и районные власти.