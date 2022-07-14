Вашингтон, 14 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Дэн Трахтенберг, являющийся режиссёром фантастического боевика «Добыча», раскрыл подробности нового дизайна Хищника. Об этом сообщил портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Хищник». Реж. Шейн Блэк. 2018. США Хищник

«Теперь это самое совершенное, самое пропорциональное соотношение головы и тела, которое когда-либо было. На самом деле нам удалось сделать силуэт немного более анатомически правильным. Честно говоря, я думаю, что это самый маленький и стройный из Хищников, но все еще впечатляющее инопланетное существо», — заявил постановщик. Трахтенберг также добавил, что внешний облик Хищника в предстоящей картине будет дополнен компьютерной графикой.

Напомним, «Добыча» является приквелом фильма «Хищник». Выход ленты состоится на стриминговом сервисе Hulu в августе 2022 года.