Москва, , 11:43 — REGNUM Ситуация с турбиной, необходимой для работы «Северного потока», которую Канада решила отправить в Германию, несмотря на санкции, это «адский цирк», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я считаю, что ситуация вокруг турбин — это какой-то адский цирк», — сказала она в эфире телеканала «Соловьев Live».

По ее словам, власти Канады «не задали себе ни единого вопроса относительно того, как они сами будут реализовывать свои меры на примере своей компании и своих хотя бы флагманских направлений экономики, финансов и так далее».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон сообщил, что Канада согласилась отправить в Германию турбину для «Северного потока».

Транспортировка отремонтированного газоперекачивающего агрегата из Канады ориентировочно должна состояться после 14 июля. Доставка его в Россию через Германию потребует ещё около двух недель. После этого несколько дней может уйти на установку оборудования.

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