Минск, , 11:42 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Днём взятия Бастилии. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба главы республики.

Многовекторный Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Лозунг «Свобода. Равенство. Братство», сформулированный свободолюбивым французским народом во время борьбы с абсолютизмом, сегодня приобретает новый смысл в контексте международных отношений», — говорится в поздравлении.

По словам Лукашенко, главенствующими принципами при выстраивании диалога между странами должны быть равноправие и единство стандартов, возможность делать всё, что не вредит другим, а также «отношение к окружающим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе».

«Нас объединила совместная борьба за жизнь и свободу в тяжёлые годы Второй мировой войны», — добавил Лукашенко.

Он отметил, что представители обеих наций сделали значительный вклад в культуру, науку, искусство друг друга.

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