Герат, Афганистан, 14 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат в уезде Зинда-Джан обнаружено тело женщины. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Источники добавляют, что тело было найдено 13 июля в местности Даште-Дах-Сарх. Личность погибшей пока не установлена, но по состоянию тела видно, что с момента его смерти прошло много времени.

И ранее в разных частях этой провинции находили тела погибших. Опубликованные отчеты о таких событиях показывают, что за несколько месяцев в Герате беспрецедентно участились загадочные убийства.