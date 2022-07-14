Белгород, , 11:45 — REGNUM Уникальные настольные игры для детей с онкологическими заболеваниями разработают и внедрят в Белгородской области к 2023 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе правительства региона.

Детские игры Дарья Драй © ИА REGNUM

Общественная организация «Святое Белогорье против детского рака» разработала программу «Мостик к жизни». Этот проект победил во втором конкурсе Фонда президентских грантов и получил субсидию в размере 2,3 млн рублей. Детей будут включать в программу реабилитации с первого дня установления диагноза. Маленьких онкопациентов в процессе игры и во время занятий музыкой научат справляться с психологическими сложностями во время лечения, понимать нормы и правила социальных взаимоотношений.

Проект реализуют на базе Центра психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями в Белгороде и онкогематологического отделения детской областной больницы.