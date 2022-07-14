Канберра, 14 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В настоящее время очередная волна коронавируса, вызванная распространением подвидов «Омикрона» BA.4 и BA.5, рискует затмить предыдущую, о чем свидетельствуют данные по числу госпитализированных пациентов с COVID-19. Об этом 14 июля сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Сейчас число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Австралии стремительно приближается к 4 500, и похоже, что они затмят пик в 5 391, установленный в январе, когда в стране свирепствовал «Омикрон».

В среднем ежедневно в больницы госпитализируют 100 новых пациентов с COVID-19, и в ближайшее время эта цифра не будет уменьшаться. Журналисты пишут, что в штате Виктория (второй по численности населения в Австралии) уже ходят разговоры о том, что государственные больницы будут вынуждены приостанавливать программы по плановой хирургии, чтобы удовлетворить спрос на койки.

Поскольку подварианты BA.4 и BA.5 распространились и стали доминирующими, ежедневные случаи заболевания и смертность неуклонно росли, особенно в густонаселенных восточных штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд.