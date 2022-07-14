Москва, , 11:44 — REGNUM В арбитраж Москвы от ООО «Яндекс. Такси» из дивизиона офшорного IT-гиганта поступило четыре исковых заявления, ответчиком в которых является управление Роспотребнадзора по Тверской области. Компания пытается обжаловать своё привлечение к административной ответственности и снова речь идёт в том числе и об обмане потребителя, передаёт ИА REGNUM.

Яндекс Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Иски поданы 24 июня 2022 года, все приняты к производству. Их рассмотрят в июле–августе 2022 года. В одном из дел «Яндекс. Такси» оспаривает постановление от июня 2022 года «о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ» (речь идёт о статье за обман потребителей).

Это не первый пакет административных протоколов, выписываемых ведомством компании «Яндекс. Такси». Их последняя собирает с завидным постоянством. Например, в апреле 2022 года компания пыталась оспорить сразу 12 протоколов. При этом в ряде дел речь также шла об обмане потребителей и введении потребителей в заблуждение, за что агрегатор такси и был наказан надзорным ведомством.

Напомним, «Яндекс» корнями уходит в Нидерланды. Его бенефициар — олигарх с мальтийским паспортом Аркадий Волож. К «Яндексу» в России есть многочисленные претензии от пользователей (за утечки данных) и госведомств.

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