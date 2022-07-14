Смоленск, 14 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Все подстанции, отключённые после замыкания на Смоленской ТЭЦ-2, восстановили работу, электроэнергия потребителям подаётся. Об этом 14 июля в телеграм-канале сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Подстанция

«Все отключённые подстанции восстановили работу и подают электроэнергию потребителям. Возможны локальные отключения на местах, которые сейчас устраняет ПАО «Россети Центр», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля при выводе секции Смоленской ТЭЦ-2 в ремонт произошло замыкание шин, в результате сработала релейная защита и были обесточены подстанции.