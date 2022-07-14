Сува, 14 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз «абсолютно убежден» в том, что китайских военных баз на Соломоновых островах не будет после того, как он встретился со своим коллегой Манассией Согаваре на Форуме тихоокеанских островов, проходящем на Фиджи. Об этом 14 июля сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Альбаниз отметил на пресс-конференции, что его встреча с премьер-министром была «очень конструктивной».

«Одна из вещей, которую нам нужно сделать, — это наладить двусторонние отношения между Австралией и нашими друзьями на Тихом океане», — сказал Альбаниз.

Политик заверил, что Австралия будет работать с тихоокеанскими странами и прислушиваться к ним, особенно в отношении изменения климата.

«Но что нам также нужно сделать, так это прояснить, каковы интересы Австралии. И очевидно, интересам Австралии не будет служить размещение военной базы так близко к тому месту, где находится Австралия, а также так близко к тому месту, где находится штат Квинсленд», — добавил премьер-министр Австралии.