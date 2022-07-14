Эдинбург, Великобритания, 14 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Автопортрет художника Винсента ван Гога, одной из самых популярных и влиятельных фигур в истории европейского искусства, более полувека скрывался на виду в собрании картин Национальных галерей Шотландии, сообщает 14 июля Guardian.

Винсент Ван Гог. Автопортрет. 1889

Рентгеновский снимок открывает лицо художника в шляпе и шейном платке на обороте скромной картины «Голова крестьянки», подаренной галерее в 1960 году. Ее просвечивали в рамках каталогизации и подготовки к летней выставке французских импрессионистов в Королевской шотландской академии.

«Это было совершенно захватывающе», — говорит старший хранитель картин в Национальных галереях Шотландии Лесли Стивенсон о том моменте, когда, обрабатывая рентгеновские снимки, она поняла, что перед ней лицо самого ван Гога, скрытое более 100 лет под слоями клея и картона.

«Мы не видим крестьянки, но зато видим свинцовые белила — гораздо более тяжелый пигмент, который он использовал для своего лица», — объясняет Стивенсон.

Дальнейшие исследования показали, что картина относится к серии экспериментальных автопортретов, написанных в период проживания художника во селении Нюэнен с декабря 1883 по ноябрь 1885 года.

Старший куратор французского искусства Фрэнсис Фаул говорит, что это открытие, первое подобное для британских учреждений, расширяет наше понимание важнейшего периода в творческом развитии ван Гога.

Вдохновленный Жоржем Сёра и Полем Гогеном, он перешел к более экспрессивному стилю живописи, повторно используя холсты ради экономии денег.

Теперь реставраторы начнут процесс раскрытия автопортрета так, чтобы при этом не повредить оригинальную картину. «Это как шаг в неизвестность, — говорит Стивенсон. — Сложность в том, чтобы снять клей со слоев масляной краски, используя разную растворимость клея и краски».