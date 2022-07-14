Пекин, , 11:36 — REGNUM TikTok предоставит пользователям дополнительные инструменты контроля тем видеороликов, которые они видят в своей ленте. Об этом 14 июля пишет Variety.

Сервис TikTok

Сервис добавит к видео со «взрослыми или сложными темами» предупреждение о том, что оно предназначено для зрителей 18 лет и старше. Помечаться будут те ролики, в которых есть изображения обнаженного тела и материалы откровенно сексуального характера.

«Мы понимаем, что люди могут захотеть избегать определённых категорий контента в зависимости от своих личных предпочтений. Также для нашей подростковой аудитории некоторый контент может содержать взрослые или сложные темы, отражающие личный опыт или реальные события, предназначенные для старшей аудитории», — прокомментировал нововведение глава отдела безопасности соцсети Кормак Кинан.

Ранее в США признали, что использование китайского TikTok военными может стать угрозой для нацбезопасности, так как есть вероятность, что секретные данные, в том числе о передвижения американских войск, могут попасть властям Китая. Эти опасения выразил член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр в ходе своего выступления на слушаниях в одном из комитетов нижней палаты Конгресса.

Читайте ранее в этом сюжете: TikTok может возобновить работу в России уже в сентябре