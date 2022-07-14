Сидней, Австралия, , 11:37 — REGNUM 14 июля министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса (штат на юго-востоке Австралии) обновило коронавирусную статистику, согласно которой жертвами COVID-19 стали еще 36 человек. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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В то же время отмечается, что не все скончавшиеся ушли из жизни в течение последних 24 часов.

20 человек, зарегистрированных в реестре рождений, смертей и браков Нового Южного Уэльса, могли скончаться в другие даты. Их смерти в результате заболевания COVID-19 попали в общую статистику только 14 июля.

В министерстве отметили, что 16 смертей от COVID-19 точно приходятся именно на последние сутки.

Отмечается, что с 14 июля во всем Новом Южном Уэльсе не привитые от коронавируса граждане смогут посещать дома престарелых по всему штату.

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