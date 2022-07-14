Якутск, , 11:51 — REGNUM Ещё 52 ребёнка прилетели в Якутск из районов, подверженных наводнению. Их размещают в Центре отдыха и оздоровления «Сосновый бор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в оперативном штабе региона.

Дети, эвакуированные из подтопленных населённых пунктов пресс-служба правительства Якутии

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Там уже отдыхают 122 несовершеннолетних из сёл Адыча, Дулгалах и Суордах Верхневилюйского района Якутии и из села Себян-Кюель в Кобяйском районе. Сегодня доставлены в Якутск ещё 30 детей из сёл Борулах и Алыча.

«В связи с тяжёлым положением в шести населенных пунктах — с. Адыча, п. Боронук, с. Борулах, г. Верхоянск, с. Дулгалах, с. Суордах, увеличивается количество детей, нуждающихся в эвакуации. Так, 15 июля планируется приезд 13 детей из села Адыча, 79 детей из города Верхоянск, 29 детей из поселка Боронук», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация в Якутии остаётся сложной. Под угрозой подтопления находятся сёла Батагай и Сайды (Верхоянский район), Усть-Куйга и Усть-Янск (Усть-Янский район). Стоит вода в населённых пунктах Боронук, Верхоянск и Бетенкес.